創業60年以上、県内を中心に42店舗を運営するスーパーマーケット。 “地域に根差した” 商品開発の取り組みとは…。 ◆地元の素材をいかして作る “自前の生鮮総菜” 長崎と佐賀の両県で、42店舗を展開するスーパーマーケット「エレナ」。 魚や野菜など、生鮮食品の多くが県内産です。 特に2年前から注力しているのが、地元の素材をいかして作る “自前の生鮮総菜” で