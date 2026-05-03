ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！一見すると別の意味に聞こえる言葉も、バラバラにして組み直すと全く違う正解が浮かび上がってきます。固定観念を捨てて、文字を自由に動かしてみるのがポイントです！ あなたは制限時間の1分以内に、この「うちのくま」の正体を見破ることができますか？問題：「う ち の く ま」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。う ち の く まヒント：最後の文