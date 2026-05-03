栃木県40代女性・Oさんが忘れられないのは、20歳の時に池袋で出会ったちょっと派手目なイケイケのお姉さん。【思わぬアクシデント】若いころの私が困っていると、通りすがりの人が…階段から落ちて怪我をしていたOさんに声をかけ、ある場所に連れて行ってくれたという。＜Oさんからのおたより＞20歳の頃、池袋PARCOの階段を下っていたら、足を滑らせて階段から落ちてしまった。膝の出る服装だった為、脛を強打した上擦りむいてしま