タレントで、近年は白濱イズミの名義でも活動するラブリさん（36）が3日、自身のインスタグラムを更新し、第2子を出産したことを明かしました。インスタグラムでラブリさんは「無事に誕生しました。母子ともに安定しており、穏やかな気持ちで産後一日目の朝を過ごしています」と報告。続けて「今回、夫と娘に見守られながらの出産。もう訪れないこの瞬間を一緒に感じてほしくて最初の抱っこは娘に、そして夫に。その姿を見てはさら