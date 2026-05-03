マリナーズの本拠地Tモバイル・パークで行われた、永久欠番を祝福する式典でランディ・ジョンソンさん（右）と握手するイチローさん＝2日、シアトル（ロイター＝共同）【シアトル共同】米大リーグ、マリナーズの本拠地Tモバイル・パークで2日、かつてのエースで通算303勝を挙げたランディ・ジョンソンさん（62）の背番号51が永久欠番となったことを祝福する式典が行われた。51番は、その後に付けたイチローさん（52）の背番号と