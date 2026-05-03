◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月3日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園の巨人戦で朝日放送系の中継ゲストを務めた。巨人3連戦で2度目の放送席登場となった岡田顧問は、今季初のバッテリーを組んだ才木浩人―梅野隆太郎のコンビについて「坂本から代えたことで、梅野の方がストレートは多くなる。ちょっと違うリードになるやろ」と予想した。才木は今季初の中4日でのマウンド。岡田顧問は「雨もある