「ロッテ−西武」（３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテは「ノラネコぐんだん」とのコラボイベントを実施。“おおきなノラネコ”が来場。写真撮影会、セレモニアルピッチを行った。「ノラネコぐんだん」は工藤ノリコさんが描く累計５００万部を突破した大人気絵本シリーズ。ロッテはユニホームを着用した「ノラネコぐんだん」のコラボグッズを販売している。試合前には高野脩と寺地が、“おおきなノラネコ”と対面し、