ウェルネスブランド「mariness」を運営するP2C Studioは、2026年4月30日、?妻・母親に母の日ギフトを贈る予定の男性、?30〜50代の子どもがいる女性を対象に実施した「母の日ギフトの理想と現実」に関する調査結果を発表した。本調査は2026年3月1日〜5日の期間、モニター920名を対象に、PRIZMAによるインターネット調査にて行われた。○2026年の母の日、約半数の男性が贈る予定のギフト第1位は「花」2026年の母の日は、妻・母に何を