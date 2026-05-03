【モデルプレス＝2026/05/03】女優の内田理央が5月2日、自身のInstagramを更新。ハワイでの水着姿などを公開し、話題を呼んでいる。【写真】34歳女優の水着姿「ハワイの景色に負けない美貌」◆内田理央、美ボディ輝くハワイ水着ショット内田は、「GWどこも行かないので いつかのハワイの思い出あげさせて下さい」とつづり、ハワイ・オアフ島でのオフショットを投稿。「ハレクラニのプール この前に海入ったから髪びちょびちょ」と