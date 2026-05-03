「back number “Grateful Yesterdays Tour 2026”」（撮影＝半田安政） back number初のスタジアムツアー「back number “Grateful Yesterdays Tour 2026”」が、5月2日の宮城・キューアンドエースタジアムみやぎ公演よりスタートした。（ネタバレあり）【写真】back numberの魅力を余すことなく伝えた宮城公演の模様本ツアーは全国5ヶ所・全9公演で約50万人の動員を予定しており、チケットは即完売。さらに、台北