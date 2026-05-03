お笑いトリオ「グランジ」の大（46）が3日、自身のインスタグラムを更新。妻でお笑いタレントの椿鬼奴（54）との結婚記念日を迎えたことを報告した。2人は2015年5月3日に結婚を発表。ギャンブル好き夫婦として知られている。大は「5/3は結婚記念日スピード離婚確定とか言われてましたけど、どうにか仲良くやってくれました」とつづり、夫婦ショットを公開。妻に向けて「椿さんには感謝です。ありがとうございます。これ