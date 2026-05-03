元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈(30)が2日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次（57）と共演していた当時を振り返った。加藤とは日本テレビ時代に2年間共演した「スッキリ」以来の共演となった岩田は、加藤の性格を「誰よりも分かっているんで」と明言した。当時は「加藤さんに台本全くなかったですもんね」と言い、加藤がVTRが終わる2秒前に「やっぱ岩田、あれ