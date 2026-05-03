平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は3日目を迎えた。4Rは九州3番手回りだった松岡貴久（41＝熊本）が1着。レース後は思わずガッツポーズも飛び出した。「今年初勝利です。久しぶりすぎて思わずガッツポーズしちゃった」昨年11月の武雄F1以来、47走ぶりの白星を喜んだ。ここから勢いに乗っていきたい。