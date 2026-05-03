毎日身につけるインナーは、心地よさも使いやすさも妥協したくないもの。そんな女性の声に応えて登場したのが、「綿100％前開きらくらくブラ」です。肌にやさしい綿100％素材と、着脱しやすい前開き仕様を両立した注目アイテム。普段使いはもちろん、ナイトブラや授乳時、介護シーンまで幅広く活躍してくれる一枚です♡ 綿100％素材でやさしい着け心地 「綿100％前開きらくらくブラ」は、本体部分に綿100