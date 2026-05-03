◇ゴルフツアーNTTドコモビジネス・レディース最終日（2026年5月3日千葉県浜野GC＝6704ヤード、パー72）郄橋彩華（27＝サーフビバレッジ）が66と追い上げ通算9アンダーまで伸ばしホールアウトした時点で9位に入った。「今日はショットが凄い良くて、もったいないバーディーパットもたくさんありました。急にクラブが振りやすくなりました」と笑顔で振り返った。2日目が雨で中止になりリフレッシュできたことで