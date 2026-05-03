党首討論の出席回数が多い歴代首相高市早苗首相と野党党首による党首討論の開催めどが立っていない。当初予算成立後の会期中に毎月開く取り決めにもかかわらず、4月は外交日程を理由に見送られた。野党が5月には実現するよう要求するのに対し、首相は国会で「呼んでもらえれば喜んで参りたい」と答弁しており、今後の対応が焦点となる。与野党は昨年4月、毎年1月召集の通常国会で当初予算成立後、4〜6月に党首討論を各1回開く