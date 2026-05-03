きょう午前、東京都青梅市の圏央道で、ツーリング中のオートバイ2台が衝突する事故があり、50代の男性が死亡しました。この事故の影響で、圏央道は一部区間が通行止めとなっていましたが、午後1時40分に解除されました。きょう午前6時20分ごろ、青梅市の圏央道内回りの友田トンネル内で「バイクとバイクの事故で、50代男性が全身を打ち意識がない」と、一方のバイクを運転していた20代の女性から110番通報がありました。事故現場に