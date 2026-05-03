タイの首都バンコクで、日本人の男2人が覚醒剤を所持していたとして、現地当局に逮捕されました。タイの入国管理局によりますと、逮捕されたのは日本人の47歳と51歳の男で、4月30日、バンコク中心部で、覚醒剤およそ16グラムを所持していた疑いが持たれています。2人は大型スクーターに乗り、外国人客に違法薬物を販売していたとみられ、張り込みを続けていた現地当局が発見し、車両を調べたところ、収納スペースから袋に入った覚