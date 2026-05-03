“ネオレトロ”を気軽に楽しめる一台国内4メーカーが製造・販売するバイクの中には、海外市場でのみラインナップされている魅力的なモデルが存在します。ここではカワサキインドネシアが展開する軽量なネオレトロネイキッドモデルである「W175」シリーズについて解説します。【画像】超カッコいい！ これがカワサキ「W175」シリーズです！ 画像で見る（13枚）このW175は、カワサキが誇る本格的なネオレトロモデル「W」シリー