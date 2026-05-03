人は人、自分は自分。そのようなことは言われなくてもわかっているはず。しかしそれでも人は自分と誰かを比べずにはいられない。そこから生まれるさまざまな感情に支配されてしまう。だからこそ知りたい。誰かと自分を比べないで生きられる方法を。『人を羨む心が自分自身を不幸にしているような気がして。これからはそんな気持ちをなるべく手放して生きていきたいのです。他人と自分を比べず生きている方、コツを教えてください。