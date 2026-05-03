【モデルプレス＝2026/05/03】タレントの辻希美が5月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこする姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】38歳5児のママタレ「表情が愛くるしい」次女と密着◆辻希美、夢空ちゃんを抱っこした「ピンクマン」な姿を披露辻は「昨夜の私達 ピンクマン」とつづり、夢空ちゃんを抱っこした親子ショットを投稿。2人揃って淡いピンク色の部屋着を着た姿を披露した。ま