沖縄県の日刊紙「琉球新報社」の男性記者が、2026年4月25日に行われた指定暴力団「旭琉會」の糸数真会長の告別式に参列し、香典を渡していたことが波紋を広げている。複数のメディアが報じた。沖縄タイムス「新報社の記者が香典返しの袋を持っているのを確認」報道によると、糸数氏は4月19日に沖縄市で発生した火災で死亡していた。沖縄タイムスは5月2日、「琉球新報記者、暴力団・旭琉會会長の葬儀に参列香典渡す識者『常識的