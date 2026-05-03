アドマイヤテラ、クロワデュノール、ヘデントール（c）SANKEI 日本で行われる平地のGIレースで最長の距離を誇る天皇賞（春）。 歴代勝ち馬を辿れば名馬の系譜とも言うべきスターホースばかりだが、一方で日本最長のGⅠレースらしく専門性が問われるのか、連覇を果たした馬や連続で好走した馬が多く見られる。 例えば1986年～2005年までに春天を連覇した馬はメジロマックイ&#