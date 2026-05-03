この時期の紫外線は肌へのダメージが心配。食べ物は薬ではないので肌荒れを治すことはできませんが、美肌に必要な栄養素をしっかり摂れるのがにんじんです。そこで管理栄養士おすすめのにんじんレシピをご紹介します。 ▼切って混ぜるだけのマヨポンサラダ マヨネーズとポン酢を合わせて混ぜると、にんじんの青臭さをとってくれるのでびっくりするほど食べやすくなります！ごま油の香りもたまりませんね。 ▼シンプルなごま油サ