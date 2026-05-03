「関西六大学野球、大院大−大商大」（３日、わかさスタジアム京都）今秋ドラフト候補の大商大・春山陽登外野手（４年・敦賀気比）がリーグ戦通算１０号となる３ランを放った。「３番・右翼」で出場し、第１打席と三回の第２打席は２打席連続で死球。三回に打者一巡し、２死一、二塁で回って来た第３打席だった。フルカウントから大院大の２番手・田中一輝投手（２年・大阪）の７球目を強振。打球はぐんぐん伸び、左中間フェ