■MLBカージナルス 3ー2 ドジャース（日本時間3日、ブッシュ・スタジアム）【日程】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カード一覧ドジャースの佐々木朗希（24）が敵地でのカージナルス戦に今季6度目の先発登板。今季最長6回、メジャー自己最多の104球を投げ、被安打5、奪三振4、四死球3、失点3（自責点3）で今季3敗目を喫した。試合後、佐々木は「今日全体を通して良かったところは、6回までいけたことだと