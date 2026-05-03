開催：2026.5.3 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 2 - 3 [ロイヤルズ] MLBの試合が3日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとロイヤルズが対戦した。 マリナーズの先発投手はエマーソン・ハンコック、対するロイヤルズの先発投手はセス・ルーゴで試合は開始した。 1回裏、3番 ジョシュア・ネーラー 3球目を打ってセンターへのタイムリー