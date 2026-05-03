物価高の長期化を受け、韓国の若者たちの間で料理を分け合う「小分け会」を通じた食費節約の動きが広がっている。トッポギ専門店で一緒に注文して各自の容器に分けたり、おかずを自炊して1ウォン単位まで費用を分担したりと、その形も多様化している。【画像】韓国20〜30代で流行の「乞食マップ」とは業界によると、最近の物価高騰を受け、若年層を中心にいわゆる「ヨプドッパッ（トッポギ仲間）」などの小分け会が拡散している。