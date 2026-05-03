「“彼に何が起きたんだ？”イグアインの新たな姿に、SNSは完全に衝撃を受ける」そう見出しを打った記事を掲載したのは、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』だ。記事では、まず元アルゼンチン代表FWの近況に触れる。「ゴンサロ・イグアインは、2022年に現役引退を決意し、実り多きキャリアに幕を下ろした。それ以来、彼はあまり人前に姿を現わしてこなかった。実際、現在の生活について分かっていることは非常に少なく、ほと