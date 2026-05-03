毎年恒例のGW重賞ラッシュ。今年は3日連続開催となる。幕開けは兵庫大賞典（ダート1400メートル）。実績断然のサトノルフィアン（牡7＝永島、父ゼンノロブロイ）が大本命だ。中央ではオープンで勝ち鞍のある実績馬。転入後は3月の姫路、4月の園田で2連勝を飾り、満を持して重賞初制覇へ挑む。管理する永島太郎調教師は「いい結果を出してくれている」としつつも「僕が思っているほど、直線でははじけていない」と、まだこの馬