3日午前、徳島県鳴門市のボートレース鳴門レース場で、男性の遺体が浮いているのが見つかり、警察は事件事故両面で捜査しています。遺体が見つかったのは、徳島県鳴門市のボートレース鳴門レース場です。警察によりますと、3日午前7時30分過ぎ、ボートレース鳴門の職員から「レース場内の水面に人が浮いている」と110番通報がありました。駆け付けた警察と消防が調べたところ、浮いていたのは60代の男性で、その場で死亡が確認され