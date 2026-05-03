ネットフリックスで独占配信中の最新作「エイペックス・プレデター」で極限サバイバルに挑戦し、体当たり演技で話題のシャーリーズ・セロン（５０）が先日、米人気ポッドキャスト番組に登場。自分の子供たちには?親の七光り?は絶対与えないと断言した。米コメディアン、ジェイク・シェーンのポッドキャスト番組「セラプス・ウィズ・ジェイク・シェーン」に出演したセロンは、自分の子供たちがハリウッドのセーフティネットに守