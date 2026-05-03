モデルのラブリ（３６）が３日、インスタグラムを更新。第２子出産を報告した。投稿では「無事に誕生しました。母子ともに安定しており、穏やかな気持ちで産後一日目の朝を過ごしています」と近況を報告。赤ちゃんと娘が手を触れ合っている写真をアップし「今回、夫と娘に見守られながらの出産。もう訪れないこの瞬間を一緒に感じてほしくて最初の抱っこは娘に、そして夫に。その姿を見てはさらに忘れないように。１０ヶ月間