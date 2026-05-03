ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、色鮮やかな「ミラベル」をイメージした、ディズニーデザイン「刺繍デザインショルダーバッグ」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「刺繍デザインショルダーバッグ」ミラベルと魔法だらけの家 © Disney 価格：