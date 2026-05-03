ゴルフ・中日クラウンズ最終日（３日・名古屋ＧＣ和合＝６５５７ヤード、パー７０）――首位と３打差の４位で出た堀川未来夢が７バーディー、ノーボギーの６３で回り、通算１６アンダーでツアー通算５勝目。優勝賞金２２００万円を獲得した。首位で出た細野勇策が１打差の２位だった。