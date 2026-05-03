◇男子ゴルフツアー中日クラウンズ最終日（2026年5月3日愛知県名古屋GC和合C＝6557ヤード、パー70）最終ラウンドが行われ、トップと3打差の4位から出た堀川未来夢（33＝WaveEnergy）が7バーディー、ボギーなしの63をマークし、通算16アンダーで逆転優勝を飾った。22年11月のマイナビABCチャンピオンシップ以来4年ぶりのツアー通算5勝目。単独首位からツアー初優勝を目指した細野勇策（23＝三共グループ）は67で回り1