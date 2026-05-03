日本テレビの河出奈都美アナウンサー（29）が、3日までにXを更新。日本最大級の動画サービス「ニコニコ」によるイベント「ニコニコ超会議2026」で初音ミクに扮してロケを行ったことを感慨深げに振り返った。4月25、26日に幕張メッセで開催された「ニコニコ超会議2026」。河出アナは、メインキャスターを務める『Oha!4 NEWS LIVE』（日本テレビ系）のロケ企画として、初音ミクに扮した姿で同イベントを訪問した。河出アナは2日、Xを