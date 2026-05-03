先発としてチャンスを与えられ続けている佐々木(C)Getty Imagesまたも制球の課題を露呈するマウンドとなった。現地時間5月2日、ドジャースの佐々木朗希投手は、敵地で行われたカージナルス戦に先発登板。6回（104球）を投げ、被安打5、4奪三振、四死球3、3失点でマウンドを降りた。【動画】思わず頭を抱えた…佐々木がウォーカーに被弾したシーン今季最長タイとなる6イニングを投げた佐々木は、たしかにゲームは作った。しか