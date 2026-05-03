陸上・静岡国際（３日・静岡エコパスタジアム）――男子８００メートルで落合晃（駒大）が１分４３秒９０をマークして優勝し、自身が持つ日本記録を０秒９０更新した。今季自身初の８００メートルレースに臨んだ落合は、中間の４００メートルを５１秒切りの好ペースで通過。課題としていたラスト２００メートルも「ずっと意識してきた」という２６秒台でしっかり走りきった。滋賀・滋賀学園高３年時に樹立した従来の日本記録を