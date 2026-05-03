【モデルプレス＝2026/05/03】ヴィジュアル系バンド「0.1gの誤算」のボーカル・緑川裕宇が2日、自身のYouTubeチャンネルを更新。SNS上で噂されているファンとの関係について言及した。【写真】人気V系バンドメンバー「12年くらい…」ファンとの関係性告白◆緑川裕宇、騒動に言及ファンとの関係がSNS上で噂されていた緑川。今回の動画では騒動の責任を取ってバンドを辞めたり、活動休止したりする選択を最初は考えたとした上で「世