【モデルプレス＝2026/05/03】俳優の中村雅俊（75）の妻で女優の五十嵐淳子さんが4月28日、亡くなったことがわかった。5月1日、中村の所属事務所・株式会社ノースプロダクションの公式サイトを通じて発表された。同日には、三女でモデルの中村里砂（36）が自身の公式X（旧Twitter）を更新し、思いをつづった。【写真】中村雅俊、モデルの娘とテレビ初共演◆中村里砂、母・五十嵐淳子さん急死受けコメント里砂は「父の所属事務所か