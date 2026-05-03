ゴールデンウィーク終盤に入りますが、春登山を予定されている方もいるでしょう。5日(火:こどもの日)と6日(水:振替休日)は広い範囲で晴れて登山日和となりそうです。ただ、北海道の山では雪に注意が必要です。4日〜5日は北海道の山では雪に注意ゴールデンウィークも終盤に入りましたが、これから登山を予定されている方もいるでしょう。明日4日(月:みどりの日)以降の天気や気温についてまとめてみました。明日4日(月:みどりの日)は