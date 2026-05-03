「エンゼルス−メッツ」（２日、アナハイム）エンゼルスが延長戦の末、執念のサヨナラ勝ちで連敗を７で止めた。負ければ８連敗で借金１０の危機だったが、崖っぷちで回避した。エンゼルスは２点リードの七回に先発のデトマーズが突如崩れ、試合を振り出しに戻された。それでもリリーフ陣が踏ん張りメッツに勝ち越しを許さず迎えた九回、１死からモンカダが右翼線二塁打を放ってサヨナラの好機を作った。ネトは三振に倒れ、