愛知県在住・40歳女性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、群馬県の「湯宿 季の庭」です。※以下の情報は2026年5月3日10時現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。「湯宿 季の庭」は23種の湯めぐりを愉しめる宿愛知県在住・40歳女性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、群馬県の「湯宿 季の庭」でした。・宿泊した部屋：露天風呂付き客室▼和モダンの落ち着いた空間