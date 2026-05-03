言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、謙遜の気持ちを込めた贈答の表現、物の長さを測るための基準、そして技術を磨くための学びの時間という、3つの言葉を選びました。それぞれの場面を想像して、空欄を埋める2文字を特定しましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□し□□ぽうれっ□□ヒント：目下の人から目上の人へ、あるいは心ばかりの贈り