ロッテの小島和哉投手が4日のオリックス戦（京セラD）に先発することが発表された。オリックスは高島泰都投手が先発する。5年連続で規定投球回に到達している小島だが、8年目の今季は2試合に先発して0勝2敗、防御率5・と球団の新人として40。2試合とも4回で降板するなど不本意な内容で4月6日に出場選手登録を抹消された。ファームで3試合に登板し、約1カ月ぶりの1軍マウンド。左腕は「1軍のマウンドは久々になりますけど、その