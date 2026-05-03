◇プロ野球 ファーム交流戦 巨人-広島(3日、ジャイアンツタウンスタジアム)巨人2軍先発・山粼伊織投手が初回にアクシデントで降板しました。開幕前の3月15日、右肩のコンディション不良で3軍の故障班へ合流していた山粼投手。約1か月半後のこの日、復帰戦の先発マウンドに立っていました。しかし初回、広島2軍の先頭・岸本大希選手に対し2球目のストレートが外角高めに外れた後、タイムを要求し自らベンチに合図。コー