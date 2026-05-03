◇ナ・リーグドジャース2―3カージナルス（2026年5月2日セントルイス）ドジャースは2日（日本時間3日）、敵地でカージナルスと戦い、接戦を落として4連敗を喫した。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）は4打数無安打で今季ワーストとなる14打席連続無安打。打線は0―3の最終回に2死走者なしからの4連打で2点を返したが、反撃もあと一歩、届かなかった。最大の持ち味が現状では失われている。ドジャース打線は大谷が