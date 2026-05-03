2024年天皇賞を制したテーオーロイヤル（c）SANKEI 2024年の天皇賞・春で1番人気に推され、堂々の横綱相撲でGI馬の仲間入りを果たしたテーオーロイヤル。 今回はその鞍上にして、自身もこのレースで記念すべきGI初制覇を飾った菱田裕二騎手に聞いたテーオーロイヤルとの初戴冠までの軌跡を、関係者への取材を通して競馬の名勝負の舞台裏に迫った『もうひとつの名勝負伝説～関