第173回天皇賞・春（GI）枠順2026年5月3日（日）3回京都4日 発走時刻：15時40分 枠順 馬名（性齢 騎手名）1-1 ヴェルミセル（牝6 鮫島克駿）2-2 サンライズソレイユ（牡5 池添謙一）2-3 アドマイヤテラ（牡5 武豊）3-4 アクアヴァーナル（牝5 松山弘平）3-5 ケイアイサンデラ（セ6 藤懸貴志）4-6 エヒト（牡9 川田将雅）4-7 クロワデュノール（牡4 北村友一）5-8 シンエンペラー（牡5 岩田望来）5-9 プレシャ